Adobe invita gli utenti a provare Illustrator Beta su iPad

Secondo alcuni utenti, Adobe sta invitando gli utenti a testare la sua prossima app, Illustrator per iPad.

Illustrator per iPad è progettato con enfasi su Multi-Touch e Apple Pencil come metodi di input e l’app sfrutta anche l’hardware dell’iPad, incluso il sistema di telecamere. Ad esempio, possiamo scattare una foto di uno schizzo disegnato a mano e l’app lo trasformerà in forme vettoriali. I file vengono salvati in Adobe Creative Cloud, quindi è possibile avviare un progetto su iPad e continuare sul desktop o viceversa.

