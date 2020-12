Adorabile Lobotka, maglioncino (a tema natalizio) coordinato con la sua Daniela – FOTO!

Forse non tutti sanno che il centrocampista slovacco del Napoli, Stanislav Lobotka, è legato a una celebre pop star slovacca. Parliamo di Daniela Nizlova, membro del duo musicale “Twiins”. Il gruppo, fondato dalla Nizlova con la gemella Veronika è considerato un top of the pops in Slovacchia. Non mentono i numeri del singolo pubblicato nell’agosto 2019 dal titolo “Que me gusta”; un pezzo che ha riscontrato un grande successo in patria (tanto è vero che ha superato abbondantemente le 400mila visualizzazioni).

Tanti auguri da Lobotka e compagna

Stanislav festeggia così con la sua dolce metà la vigilia del Santo Natale 2020. Per l’occasione i due indossano un maglioncino coordinato con tanto di renna ricamata (animale che simboleggia, ovviamente, il Natale). Lei è in dolce attesa ed è ovviamente splendida. Non giriamoci troppo intorno, sono davvero adorabili.

