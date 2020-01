Adriana Volpe è l’ottava concorrente di Grande Fratello Vip 2020. Dopo 20 anni in Rai, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri – in passato in tv anche al fianco di Giancarlo Magalli – ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, passando simbolicamente alla “concorrenza”. Ecco il video da Mediaset Play con le prime news ufficiali dalla prima puntata del Gf Vip 4.

