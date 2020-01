Adriana Volpe apre al confronto tv con Giancarlo Magalli. Nella quarta puntata di stasera, venerdì 17 gennaio 2020, la concorrente di Grande Fratello Vip ha commentato con parole, tutto sommato, non troppo negative – i contrasti con l’amato conduttore de I Fatti Vostri. Dal canto suo, invece, Signorini ha ufficialmente invitato il presentatore Rai ad entrare nella Casa per un faccia faccia in diretta. I video da Mediaset Play.

continua a leggere sul sito di riferimento