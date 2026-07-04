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Adriano Giannini: “Per recitare parto dal corpo non dalla psiche”
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Adriano Giannini: “Per recitare parto dal corpo non dalla psiche”

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L’attore all’Andaras FF racconta come costruisce i suoi personaggi

Iglesias, 4 lug. (askanews) – “La psiche non arriva quasi mai. Io cerco di fare un lavoro sui personaggi che non parta da un pensiero perchè mi perdo entrando in meandri che mi sfuggono di mano e mi confondono. Quindi di solito parto molto dal di fuori: può essere il corpo, una certa camminata, una postura, può essere un look”. Così l’attore Adriano Giannini a un incontro con il pubblico a Iglesias nell’ambito della Andaraas Traveling Film Festival ha raccontato come si prepara a interpretare un personaggio per il cinema.Giannini ha spiegato di affidarsi spesso alle sensazioni della prima lettura del copione e al contributo di costumisti e truccatori, preferendo non arrivare sul set con un’idea troppo definita, così da lasciare spazio alle intuizioni che possono emergere durante le riprese.

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