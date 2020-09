Adua Del Vesco, al Grande Fratello Vip 2020: chi è, età, e l’ingresso nella Casa | Video Mediaset

Adua Del Vesco, all’anagrafe Rosalinda Cannavò, è nata il 26 novembre del 92. E’una giovane attrice siciliana che ha recitato in svariati film e fiction di successo come “L’onore e il rispetto”, “Il Peccato e la Vergogna”, “Non è stato mio figlio”, “Furore”, “Il bello delle donne“. E’ nota anche per aver avuto una relazione di tre anni con l’attore Gabriel Garko. In verità, prima di Garko ha avuto una relazione con Massimiliano Morra, anche lui concorrente del reality di canale 5. Da stasera è una concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP 5 condotta anche quest’anno da Alfonso Signorini. Ecco il Video Mediaset del suo ingresso nella Casa di Cinecittà.

continua a leggere sul sito di riferimento