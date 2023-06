Aerei, 79esimo Agm Iata:focus su ripresa post Covid e sostenibilità

L’evento a Istanbul dal 4 al 6 giugno

Istanbul, 4 giu. (askanews) – Ripresa post Covid e sostenibilità. Sono questi i due focus principali sui quali il settore aereo internazionale punta per il 2023 e nei prossimi anni. Se ne parlerà al 79esimo per Annual general meeting e World Air Transport Summit della Iata che prende il via oggi a Instabul.

L’evento, con Pegasus Airlines come compagnia ospite, vedrà riuniti nella capitale turca i rappresentanti delle oltre 300 compagnie aeree associate alla Iata, esponenti governativi, partner strategici, fornitori di attrezzature e media. “In questi giorni – ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata – Istanbul è la capitale mondiale dell’aviazione. Le compagnie aeree si incontreranno per fare il punto sulla ripresa del settore dopo la pandemia di Covid-19, per pianificare il cammino verso un futuro più sostenibile, per discutere delle opportunità offerte dalla tecnologia per incrementare l’efficienza, dalla vendita al dettaglio moderna al miglioramento delle agevolazioni, e per comprendere le sfide normative da affrontare. L’aviazione è importante. Collegare il mondo anche quando le divisioni geopolitiche si approfondiscono – ha aggiunto – è una missione vitale che richiede compagnie aeree redditizie, sicure, efficienti e sostenibili. I risultati di questa assemblea generale devono stabilire la direzione per una connettività globale ancora più efficace”.

Il presidente del consiglio di amministrazione di Pegasus Airlines e presidente del Consiglio dei governatori Iata Mehmet T. Nane ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di ospitare i nostri partner del settore qui ad Istanbul mentre guardiamo avanti alla pietra miliare del nostro 100esimo aeromobile in occasione del 100esimo anniversario della Repubblica di Turchia nel corso del 2023. Il settore dell’aviazione si è unito per aiutare il popolo turco nella ricostruzione dopo il tragico terremoto di febbraio. Ora – ha sottolineato Nane – l’aviazione si riunisce per discutere di questioni vitali riguardanti il nostro percorso verso l’azzeramento delle emissioni di CO2 nel 2050, la diversità del nostro settore, la nostra ripresa operativa dagli abissi del Covid e molti altri argomenti”.

Oltre all’aggiornamento delle prospettive economiche del settore, i temi principali che verranno affrontati sono: una visione d’insieme delle sfide che il settore deve affrontare con l’evoluzione dei mercati energetici e il cambiamento delle catene di approvvigionamento; il contributo dell’aviazione alla ripresa del terremoto in Turchia; i progressi nella sostenibilità.

Un momento importante sarà la quarta edizione dei Diversity and Inclusion Awards, sponsorizzati da Qatar Airways. Verranno premiate le organizzazioni e gli individui che stanno facendo la differenza nel contribuire a guidare l’iniziativa 25by2025 del settore per rendere l’industria dell’aviazione più equilibrata dal punto di vista del genere.

Questa sarà la seconda volta, la precedente era stata nel 2008, che l’Agm sarà ospitato a Istanbul. Nel 2022 i viaggi da/per la Turchia sono aumentati di quasi il 60% e ora è il settimo mercato internazionale per passeggeri al mondo. “Dall’ultima volta che siamo stati a Istanbul – ha detto ancora Walsh – la Turchia è diventata un’incredibile potenza aerea globale. I suoi vettori sono all’avanguardia nella connettività regionale e internazionale, e il nuovo magnifico aeroporto mette in ombra la mancanza di investimenti aeroportuali di altre nazioni. Non c’è dubbio che l’importanza della Turchia per l’aviazione globale continuerà a crescere in modo significativo”, ha aggiunto.

