sabato, 6 Dicembre , 25
aerei,-addio-a-fiorenza-de-bernardi,-prima-pilota-di-linea-d’italia
Aerei, Addio a Fiorenza de Bernardi, prima pilota di linea d’Italia

Aerei, Addio a Fiorenza de Bernardi, prima pilota di linea d’Italia

AttualitàAerei, Addio a Fiorenza de Bernardi, prima pilota di linea d’Italia
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 6 dic. (askanews) – Addio a Fiorenza de Bernardi, prima pilota di linea d’Italia. Pioniera del volo e un punto di riferimento per l’aviazione italiana e internazionale si è spenta oggi, 6 dicembre. Figlia del celebre Mario de Bernardi, si legge in una nota, Fiorenza ottenne il suo primo brevetto nel 1951 e seppe farsi strada in un mondo dominato dagli uomini, conquistando rispetto e stima grazie alla sua professionalità. Ha pilotato Twin Otter, Yak-40, DC-8 e totalizzato oltre 6.500 ore di volo. Ha dedicato la vita anche all’impegno associativo, guidando ADA, la Federazione Pilote Europee e ISA+99, aprendo la strada a generazioni di donne dell’aria. Vincendo la diffidenza dei colleghi uomini, riuscì a guadagnare la loro fiducia diventando un esempio per molte altre donne.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.