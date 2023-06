Aerei, Iata: Come centrare il target Net Zero entro il 2050

Tecnologia aeromobili, infrastrutture energetiche, le operazioni

Istanbul, 4 giu. (askanews) – L’obiettivo Net Zero entro il 2050 è al centro delle strategie di Iata. Un target ribadito nel corso del 79esimo Agm che ha preso il via oggi a Istanbul. Nella capitale turca, l’Associazione internazionale del trasporto aereo ha presentato una road map con le azioni necessarie per il settore dell’aviazione al fine di raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro metà secolo. I punti cardine riguardano la tecnologia degli aeromobili, le infrastrutture energetiche, le operazioni, la finanza e le azioni politiche.

Anche in occasione della 41esima Assemblea dell’Icao (l’Associazione internazione dell’aviazione civile) dello scorso anno, i governi e l’industria hanno ribadito unità d’intenti rispetto a questo obiettivo. Poiché le iniziative politiche gettano le basi su cui poggeranno molte delle innovazioni e delle azioni necessarie, la road map Iata sarà un punto di riferimento fondamentale per i responsabili politici.

“Le tabelle di marcia – ha dichiarato Willie Walsh, direttore generale della Iata – sono la prima valutazione dettagliata dei passi chiave necessari per accelerare la transizione verso l’azzeramento delle emissioni entro il 2050. Insieme, mostrano una direzione chiara e si evolveranno man mano che approfondiremo la questione per fissare delle tappe intermedie sulla strada verso lo zero netto. Devo sottolineare che le roadmap non sono solo per le compagnie aeree. I governi, i fornitori e i finanziatori non possono essere spettatori del percorso di decarbonizzazione dell’aviazione. Sono loro a dover partecipare al gioco. Le roadmap – ha aggiunto – sono un invito all’azione per tutti gli stakeholder dell’aviazione, affinché forniscano gli strumenti necessari per il successo di questa trasformazione fondamentale dell’aviazione, con politiche e prodotti adatti a un mondo a zero emissioni”.

Per calcolare le riduzioni delle emissioni per ciascuna tecnologia è stata condotta una revisione peer-to-peer, integrata da uno strumento di modellazione fornito dall’Air Transportation Systems Laboratory dello University College of London.

I punti salienti di ciascuna roadmap includono:

Tecnologia aeronautica: lo sviluppo di aerei e motori più efficienti. Particolarmente importanti sono i passi necessari per rendere gli aerei alimentati al 100% con carburante per l’aviazione sostenibile (SAF), idrogeno o batterie. Tutte le fasi dello sviluppo sono sostenute da investimenti e programmi. Sono inclusi anche i nuovi motori, l’aerodinamica, le strutture degli aerei e i sistemi di volo.

Infrastrutture per l’energia e i nuovi carburanti: l’attenzione è rivolta alle infrastrutture per i carburanti e i nuovi vettori energetici a monte degli aeroporti, necessarie per facilitare l’uso di aeromobili alimentati con SAF o idrogeno. L’energia rinnovabile svolge un ruolo fondamentale nel soddisfare la domanda energetica del settore dell’aviazione e la tabella di marcia delinea le tappe fondamentali per consentire gli sviluppi infrastrutturali necessari.

Operazioni: le opportunità di ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza energetica migliorando le modalità di gestione degli aeromobili esistenti. L’automazione, la gestione dei big data e l’integrazione delle nuove tecnologie sono fattori chiave per ottimizzare la gestione del traffico aereo e migliorare l’efficienza complessiva del sistema di trasporto aereo.

Politica: la necessità di politiche strategiche allineate a livello globale per fornire incentivi e sostegno alla transizione dell’industria aeronautica verso un futuro a zero emissioni. Come per tutte le altre transizioni energetiche di successo, la collaborazione tra governi e stakeholder del settore è fondamentale per creare il quadro necessario a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione.

Finanza: come finanziare i 5.000 miliardi di dollari complessivi necessari all’aviazione per raggiungere lo zero netto entro il 2050. Questo comprende i progressi tecnologici, lo sviluppo delle infrastrutture e i miglioramenti operativi.

Le sfide per l’aumento della produzione di SAF illustrano bene l’importanza di queste tabelle di marcia. Come soluzione “drop-in”, il SAF dovrebbe fornire circa il 62% della mitigazione delle emissioni di carbonio necessaria per raggiungere il ‘Net Zero’ entro il 2050. Tuttavia, anche se si prevede che il SAF possa essere pienamente implementato con la futura flotta di aerei, esso ha ancora importanti interdipendenze con le politiche, la tecnologia degli aerei, le infrastrutture energetiche, il finanziamento e le operazioni, per le quali queste tabelle di marcia sono fondamentali.

“Le tabelle di marcia – ha dichiarato Marie Owens Thomsen, SVP Sustainability and Chief Economist di Iata – mostrano dove tutte le parti interessate dovrebbero concentrare i propri sforzi. Ci sono due certezze. Entro il 2050 dovremo essere a zero emissioni di carbonio. E i passi per arrivarci, delineati in queste tabelle di marcia, si evolveranno man mano che le competenze del settore cresceranno. La politica è particolarmente importante nelle fasi iniziali perché, in larga misura, definisce la scena per gli investitori del settore privato. Grazie a ciò, il settore privato può decarbonizzarsi con rapidità”.

“Senza i giusti incentivi politici e gli investimenti coraggiosi – ha aggiunto Owens Thomsen – molte delle tecnologie e delle innovazioni non potranno essere realizzate su scala. Tutto è collegato, ed è per questo che abbiamo le cinque roadmap per collegare tutti gli elementi paralleli e dare ai nostri stakeholder, compresi i governi, una comprensione completa di tutto ciò che deve accadere”.

“Il tempo è fondamentale, come evidenziato da queste roadmap. È necessaria un’azione immediata per commercializzare soluzioni scalabili di accumulo di energia a zero emissioni di carbonio, insieme alle infrastrutture necessarie, e per costruire un caso commerciale per la loro rapida fornitura su scala di gigawatt”, ha dichiarato Andreas Schafer, Direttore del Laboratorio di Sistemi di Trasporto Aereo dello University College of London.

continua a leggere sul sito di riferimento