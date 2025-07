aereo-passeggeri-russo-precipita-con-50-persone-a-bordo,-tutti-morti

I resti ritrovati in una zona di foreste

Tynda, 24 lug. (askanews) – Nelle immagini i resti dell’aereo passeggeri russo precipitato in una zona remota di foreste nei pressi della città di Tynda, nella regione dell’Amur, al confine con la Cina. A bordo 50 persone, tutti morti, secondo quanto riferito dai soccorritori che sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente dopo alcune ore dopo aver individuato il luogo dell’impatto grazie a un elicottero.L’Antonov An-24 della compagnia regionale Angara Airlines è scomparso dai radar mentre si preparava ad atterrare a Tynda. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente ma il velivolo era stato costruito 50 anni fa.Il presidente Putin ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e osservato un minuto di silenzio, durante un meeting per lo sviluppo della marina russa.