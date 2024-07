aereo-precipita-durante-il-decollo-in-nepal.-morti-tutti-i-passeggeri,-si-salva-il-pilota

ROMA – Un aereo è precipitato in Nepal durante il decollo. Nell’incidente sono tutti morti i passeggeri, si è salvato il pilota. L’uomo ha riportato soltanto ferite agli occhi, ma non è in pericolo di vita. I corpi – 18 in tutto, compreso l’equipaggio – sono stati tutti estratti, solo uno è di una donna e solo uno sembra avere una nazionalità straniera (ancora da definire).

Il velivolo della Saurya Airlines era appena partito dall’aeroporto di Kathmandu e si dirigeva verso la città turistica di Pokhara. All’impatto con il suo ha preso fuoco immediatamente. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato la repentina discesa. In Nepal è la stagione dei monsoni, ma non pioveva al momento della partenza. La visibilità, però, era bassa.

