aereo-precipita-in-nepal:-18-morti,-il-pilota-unico-sopravvissuto

Lo schianto poco dopo il decollo sulla pista di Katmandu

Roma, 24 lug. (askanews) – Rottami, l’ala e altre parti dell’aereo completamente incenerite. Nelle immagini diffuse dalla polizia nepalese poco dopo che un aereo passeggeri, appena decollato dall’aeroporto di Katmandu, si è schiantato al suolo, si vedono fiamme e fumo: morti i 18 passeggeri che erano a bordo, sopravvissuto solo il pilota che i soccorritori sono riusciti a salvare miracolosamente, estraendolo dai rottami che hanno preso fuoco.Il volo della Saurya Airlines trasportava due membri dell’equipaggio e 17 dello staff della compagnia, ha dichiarato alla France presse il portavoce della polizia nepalese Dan Bahadur Karki. “Sono stati recuperati diciotto corpi, tra cui uno straniero”, ha dichiarato. Secondo l’Autorità per l’aviazione civile il cittadino straniero morto era oroginario dello Yemen. “L’aereo ha colpito il suolo e ha preso fuoco. Stavamo per correre sul posto, ma poi c’è stata un’esplosione e siamo scappati di nuovo” racconta un testimone.In un comunicato dell’aeroporto si dichiara che l’aereo “ha virato a destra e si è schiantato sul lato Est della pista” poco dopo il decollo. Il sopravvissuto è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’aereo doveva volare sulla rotta aerea più trafficata del Nepal tra Kathmandu e Pokhara, un importante centro turistico della repubblica himalayana.