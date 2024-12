Aereo precipitato in Kazakistan, il presidente azero Aliyev accusa Mosca

Pagare risarcimento allo stato azero e ai feriti

Roma, 29 dic. (askanews) – La Russia “deve riconoscere la propria responsabilità” nello schianto dell’aereo della Azerbaijan Airlines in Kazakistan lo scorso 25 dicembre. Lo ha detto oggi il presidente azero Ilham Aliyev in un’intervista rilasciata ad Azertac all’indomani del suo colloquio con il presidente russo, Vladimir Putin.

“Abbiamo chiaramente espresso le nostre richieste alla parte russa”, ha detto Aliyev, precisando che sono state trasmesse lo scorso 27 dicembre.

“In primo luogo, la parte russa deve chiedere scusa all’Azerbaigian – ha precisato il presidente – in secondo luogo, deve riconoscere la propria responsabilità. In terzo luogo, i responsabili devono essere puniti, portati davanti alla corte, e deve essere pagato un risarcimento allo Stato azero, così come ai passeggeri e ai membri dell’equipaggio feriti. Queste sono le nostre condizioni. La prima di queste è stata soddisfatta ieri. Spero che anche le altre condizioni saranno accolte”.