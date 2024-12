Aereo precipitato, Russia apre inchiesta: Putin si scusa con presidente azero

(Adnkronos) – Anche il Comitato investigativo in Russia ha aperto una inchiesta penale sul disastro aereo del volo di linea dell’Azerbaijan Airlines, per violazione delle norme sulla sicurezza su strada e del trasporto aereo. Lo riferisce il Cremlino dopo la telefonata fra Vladimir Putin e Ilham Alyiev. “Sono in corso le primi passi investigativi, con le testimonianza di specialisti civili e militari”, si precisa. Due dipendenti della procura generale azera si trovano a Grozny al momento per lavorare insieme a rappresentanti della Procura generale e del Comitato investigativo russi. Le agenzie interessate di Russia, Azerbaigian e Kazakistan “collaborano strettamente” sulla scena del disastro aereo vicino ad Aktau, si aggiunge.

Il presidente russo Putin si è intanto scusato con l’omologo azero perché l’incidente che ha causato lo schianto dell’aereo di linea dell’Azerbaigian Airlines è avvenuto in territorio russo, pur non ammettendo responsabilità diretta.

Il giorno di Natale, l’aereo Embraer 190 dell’Azerbaigian Airlines che copriva la rotta Baku-Grozny si è schiantato a tre chilometri dall’aeroporto della città kazaka di Aktau, provocando 38 morti e 29 feriti, la maggior parte dei quali gravemente.

L’aereo sarebbe precipitato sul suolo kazako a causa di “interferenze fisiche e tecniche esterne”, ha detto il presidente azero Aliyev,al leader russo, usando le stesse parole della compagnia aerea, che ha sospeso i voli verso diverse città russe in seguito all’incidente. Nel corso di una telefonata con il presidente russo, riporta il sito di Sky News, Aliyev ha affermato che l’aereo ha perso completamente il controllo e ha deviato dalla Russia meridionale verso Aktau, in Kazakistan.

Il presidente del Kazakistan, Kasim Yomart Tokayev, ha ordinato l’avvio di un’indagine privata sullo schianto dell’aereo Embraer 190. Il presidente kazako, durante un incontro con i suoi ministri riportato dall”Astana Times’, ha espresso ancora una volta le sue condoglianze e ha applaudito la “risposta immediata” dei servizi di emergenza del Paese, che hanno evitato “conseguenze molto più gravi” grazie alle cure fornite ai 29 sopravvissuti all’incidente.

“Le operazioni di salvataggio si sono svolte ad altissimo livello mentre la popolazione ha appreso rapidamente tutte le informazioni sull’incidente”, ha sottolineato il presidente prima di estendere il suo applauso alla popolazione. “Fin dal primo momento, i nostri cittadini si sono fatti avanti per aiutare le persone colpite, dimostrando solidarietà, genuina compassione e organizzazione. La gente faceva la fila per donare il sangue”, ha aggiunto.

Il governo turco ha nominato una commissione di esperti per indagare sulle cause dello schianto dell’aereo. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture turco, Abdulkadir Uraloglu.

“In seguito allo schianto dell’aereo passeggeri dell’Azerbaijan Airlines ad Aktau, su richiesta dell’Agenzia statale per l’aviazione civile dell’Azerbaigian, abbiamo nominato una commissione d’inchiesta di otto persone per indagare sulle cause dell’incidente, condurre analisi tecniche e operative e fornire il supporto necessario”, ha dichiarato Uraloglu in un post su X. Il ministro ha precisato che la delegazione è partita per Baku ieri sera e inizierà oggi il suo lavoro a terra, in collaborazione con le autorità azere, “per esaminare tutti gli aspetti dell’incidente in base alle loro aree di competenza”.

“Dichiariamo di sostenere l’Azerbaigian in ogni circostanza, che Dio abbia pietà di coloro che hanno perso la vita e ancora una volta esprimiamo i nostri auguri di pronta guarigione ai nostri fratelli azeri”, il cordoglio di Uraloglu a nome delle autorità del Paese.