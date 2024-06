aereo-ryanair-in-overbooking:-offerti-250-euro-e-volo-gratis-a-chi-scende

ROMA – Un’offerta di 250 euro e un volo gratis. È quanto proposto da Ryanair a chi sarebbe sceso dall’aereo in partenza da Bergamo verso Palma di Maiorca lo scorso 12 giugno. Il motivo? Per un disguido al gate, il volo era in overbooking e non sarebbe potuto decollare con un passeggero in più.

IL VOLO RYANAIR IN OVERBOOKING

Il 12 giugno scorso era in programma un volo Ryanair Bergamo-Palma di Maiorca. L’aereo era al completo, pronto per il decollo, quando è emerso che si era verificato un overbooking. La compagnia, infatti, aveva venduto un biglietto in più. A due passeggeri è stato quindi chiesto di scendere, ma al loro rifiuto la hostess è stata costretta a chiedere se a bordo qualcuno fosse disposto a scendere. Il volontario avrebbe avuto “un rimborso di 250 euro e il prossimo volo gratis“. Una decisione da prendere entro 20 minuti, dopo i quali, se nessuno si fosse fatto avanti, l’aereo non sarebbe potuto decollare.

@yllylois.stafa Guardate l’altro video sul mio profilo per vedere come e finito p.s ci sono finito anche su MESSAGGERO ♬ suono originale – yllylois

L’episodio è stato ripreso da un passeggero e il video è diventato virale su TikTok. Alla fine, un volontario si è fatto avanti, permettendo all’aereo di decollare regolarmente.

CHE COS’È L’OVERBOOKING

Molto spesso le compagnie aeree vendono più biglietti rispetto al numero di posti realmente disponibili. Questa pratica non è illegale, e viene utilizzata per colmare l’eventualità che al momento dell’imbarco alcuni passeggeri non si presentino.

Tuttavia, se si presentano tutti i passeggeri, l‘aereo non può decollare con un numero superiore di persone rispetto a quello consentito. In questo caso, può essere negato l’imbarco ad alcun passeggeri, a seconda della disponibilità dei posti. Ogni compagnia propone un risarcimento in caso di overbooking, cancellazione del volo o ritardo significativo.

