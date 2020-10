Aeroflot spera di riprendere nel 2021 i voli per l’Europa

Il Direttore generale della compagnia aerea Aeroflot Vitaliy Savelev ha dichiarato che, nella primavera 2021, la compagnia aerea spera di poter aumentare il numero di voli internazionali, soprattutto verso le destinazioni europee. Dal 15 ottobre Aeroflot ha ripreso i voli per la Serbia e per Cuba, mentre dal 5 novembre saranno ripristinati i voli per Tokio.

