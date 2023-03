Aeronautica Militare: domani a Roma celebrazione per il Centenario

Presenti Mattarella e i vertici di Stato e Istituzioni

Roma, 27 mar. (askanews) – L’Aeronautica militare celebra domani il suo Centenario con una cerimonia sulla Terrazza del Pincio, a Roma. L’evento, a 100 anni dlala sua fondazione avvenuta il 28 marzo del 1923, avrà inizio alle ore 11, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla cerimonia sono attese le più alte cariche istituzionali, autorità religiose, le massime autorità del dicastero della Difesa – con il ministro Guido Crosetto – e i vertici militari e della Forza Armata, con in testa il capo di Stato Maggiore, generale Luca Goretti. Anche Papa Francesco non ha fatto mancare il suo saluto e i suoi auguri alla Forza Armata. “Formulo i miei auguri per questa ricorrenza e vi incoraggio a operare sempre per la costruzione della giustizia e della pace”, ha detto il Santo Padre, ieri, al termine dell’Angelus.

Sul luogo della cerimonia saranno eccezionalmente riunite, per l’occasione, la Bandiera di Guerra dell’Aeronautica Militare e le Bandiere di Guerra e d’Istituto di tutti i Reparti della Forza Armata; al loro cospetto, una rappresentanza di personale Ufficiale, Sottufficiale e Truppa della Forza Armata renderà gli onori al Capo dello Stato. Prima del termine della cerimonia vi sarà un sorvolo aereo sulla città di Roma da parte di velivoli dell’Aeronautica Militare e della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

La cerimonia al Pincio rappresenta l’atto conclusivo di una celebrazione, iniziata già da qualche giorno, con appuntamenti nella capitale e in altre aree del Paese. Tra gli eventi clou figura certamente l’inaugurazione dell’”Air Force Experience”, lo spazio espositivo che l’Aeronautica Militare ha allestito presso Piazza del Popolo il 24 marzo scorso, che ha riscosso un grande apprezzamento del pubblico. Un numero elevatissimo di cittadini, turisti, curiosi e appassionati – almeno 200.000 persone secondo le cifre fornite dal capo Stato Maggiore – ha infatti fatto visita a questo villaggio aeronautico, denso di storia e tecnologia, con velivoli in mostra statica, percorsi esperienziali, incontri formativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive.

“Festeggiamo 100 anni per ringraziare chi ci ha dato fiducia, chi ha preso parte attiva in Aeronautica e chi ci ha sostenuto. È un modo per ringraziare la gente, il popolo i cittadini e dare un messaggio ai giovani”, ha commentato il generale Goretti in occasione dell’inaugurazione. “È una componente, quella della difesa, molto viva, molto sentita, molto fiera di ciò che fa ogni giorno nei cieli, in terra, mare in Italia ed all’estero. Di questo dobbiamo essere fieri”, ha insistito.

A parte le celebrazioni a Roma, nella giornata di domani sono previsti open day in molte basi dell’Aeronautica Militare in tutta Italia. Il 31 Stormo di Ciampino, ad esempio, ha organizzato una giornata ricca di eventi. I cancelli dell’aeroporto militare saranno aperti al pubblico e sarà possibile visitare i velivoli della flotta di Stato, per l’occasione esposti in mostra statica, quotidianamente impiegati nel trasporto delle alte cariche dello Stato e di governo o per il trasporto sanitario urgente per pazienti in imminente pericolo di vita. Sarà inoltre possibile accedere agli hangar, dove in occasione del Centenario sono state allestite mostre fotografiche e filateliche.

