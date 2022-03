Aeronautica, sono cento meno uno: è il countdown della storia

ROMA – Cento meno uno. Il countdown che è partito questa mattina dall’aeroporto di Ciampino, sede del 31mo Stormo, è tutto storico per l’Aeronautica militare che nel giorno della sua fondazione celebra 99 anni di storia guardando ai cento anni del 2023. Cento rintocchi di aerei, tecnologia, piloti e voli diventati simbolo della Nazione, cento anni di donne e uomini aeronautici che vestono l’uniforme azzurra e servono il Paese.

Presente alla cerimonia il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Capo di SMD, Amm. Giuseppe Cavo Dragone, il Capo di SMA Gen. Squadra Aerea Luca Goretti, i Sottosegretari alla Difesa Mulè e Pucciarelli.

“Oggi è l’ultima tappa verso i cento anni. L’immagine dell’Aeronautica è simbolo di progresso e fascinazione”, ha detto il ministro Guerini pensando alla bellezza del volo delle Frecce Tricolori. “Oggi non è una commemorazione di ciò che è stato, ma dell’oggi e del futuro”.

Ha sottolineato ancora il ministro della Difesa: “Spazio e cyber spazio sono le nuove frontiere di sorveglianza e controllo. L’Aeronautica ne è lungimirante protagonista”, ha ribadito. “Gli investimenti per la difesa sono fondamentali per la sicurezza che è presupposto per la pace”, ha rimarcato riferendosi alla “sanguinosa” invasione dell’Ucraina ricordando “il raddoppio degli Eurofighter nella missione di air policing in Romania” con cui l’Aeronautica ha contribuito alla deterrenza insieme a tutta la famiglia della Difesa per tutte le attività messe in campo.

“L’anniversario della fondazione ha oggi un carattere di eccezionalità per le terribili vicende che sconvolgono l’Ucraina. Ancora una volta siamo impegnati in prima linea”, ha detto il Capo di SMA, ricordando “la difesa dei cieli dell’Alleanza. Con quasi 100 anni di storia sulle ali la nostra”, ha detto ancora, “è una Forza Armata moderna” all’avanguardia e apprezzata in tutto il mondo. Ha ricordato Goretti anche l’impegno dell’Aeronautica profuso nel contrasto al “flagello” del covid.

“Il 28 marzo 1923 nasceva una nuova Forza Armata per l’importanza- ha ricordato- che il mezzo aereo assumeva nelle operazioni belliche”. Ha ricordato anche il ponte aereo con l’Afghanistan, “l’abnegazione degli uomini e delle donne aeronautici, oggi è la nostra festa”, ha detto. Il Capo di SMD, Dragone, ha voluto ricordare la “tristezza per le fasce più deboli in questa nefasta contingenza ad Est”, e sottolineare come “la cibernetica e lo spazio sono entrati nei teatri operativi”.

E a proposito di questa guerra e dell’invasione russa il CHOD ha parlato “di guerra cognitiva, del potere manipolatorio dei media e delle fake news”. Un quadro bellico quindi che lambisce ambiti e domini finora fuori campo e quindi competenze e strumenti che nuovi fronti di guerra e difesa rendono sempre più necessari.

L’Inno di Mameli ha chiuso la cerimonia nel grande hangar color argento. E’ stata consegnata in conclusione una medaglia d’argento al valore aeronautico alla bandiera di guerra del 9° Stormo per il soccorso alla popolazione dell’Abruzzo durante l’emergenza neve del gennaio 2017.

GUERINI: ITALIA DEVE DARE TESTIMONIANZA DI CREDIBILITÀ

“Stiamo partecipando come Italia alle misure di deterrenza rafforzata dell’Alleanza Atlantica. La deterrenza è a servizio della pace”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel punto stampa al termine della cerimonia per i 99 anni dell’Aeronautica militare a Ciampino.

Sul 2% per le spese militari il ministro ha ribadito: “Dobbiamo esser tutti consapevoli che abbiamo preso degli impegni. Lo stiamo facendo con gradualità, ma l’Italia deve dare testimonianza di affidabilità”, ha concluso.

CAPO SMA: ARMA AZZURRA DEVE ESSER PRESENTE IN CYBER SPAZIO E IA

Guerra cognitiva, cyber security, la guerra sta cambiando domini e modalità. “L’ Aeronautica ha un legame indissolubile con la tecnologia e deve essere presente nei nuovi obiettivi che stanno emergendo, dal cyber spazio all’intelligenza artificiale”. Lo ha chiarito il Capo di SMA, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti a margine dei 99 anni dell’Arma Azzurra, festeggiati oggi all’aeroporto di Ciampino.

Sulla difesa missilistica ha chiarito: “Con l’industria nazionale di riferimento stiamo recuperando questo gap”. E sulla questione Italo Balbo il Capo di SMA ha detto: “Per noi Balbo è il padre dell’Aeronautica moderna, abbiamo eliminato nomi dalle fusoliere per rispetto alle autorità istituzionali che volano”, ha chiarito lasciando la polemica alla politica, “noi siamo militari”, ha concluso.

