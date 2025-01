Aerospazio, Peluffo (Pd): Insistere su Iris 2

“Affidare settore a Space X comporta rischi”

Roma, 22 gen. (askanews) – “Il ddl aerospazio dovrebbe dare un quadro normativo ad un settore di grande rilevanza. I nostri emendamenti al testo sono pensati in ottica di sostegno alla filiera nazionale, in particolare alle Pmi. In questo contesto, Musk rappresenta un elefante nella stanza, dato che Space X è un’azienda ma può essere intesa come un’intera filiera e ha un vantaggio competitivo enorme. Affidare tutto il settore a un soggetto privato, peraltro per una cifra molto importante, comporterebbe una serie di rischi su difesa e cybersicurezza. Se vogliamo un’alternativa europea dobbiamo credere al progetto Iris 2 e puntare anche su attori pubblici. Pensate al progetto del cloud nazionale del governo Draghi, che prevedeva il coinvolgimento anche di aziende statali. E’ necessario un approccio di sistema in ottica europea. Nel ddl aerospazio si carica di responsabilità l’Agenzia spaziale italiana, che però è solo uno dei soggetti coinvolti, mentre noi come PD abbiamo presentato degli emendamenti per distribuire meglio il lavoro e dare più competenze anche ad altri soggetti come Enac”. Lo ha detto Vinicio Peluffo, Capogruppo del Pd in commissione Attività produttive a Largo Chigi, il format di The Watcher Post in onda su Urania Tv.