Jorge Mendes è il nuovo protagonista della vicenda Osimhen-Napoli. Il nuovo procuratore dell’attaccante nigeriano ha alzato le richieste al club azzurro, arrivando fino a chiedere il 10% del valore del cartellino come ingaggio stagionale. Si parla di 7-8 milioni all’anno. Una cifra che De Laurentiis non acconsentirà a pagare, soprattutto perché l’accordo con il precedente entourage era stato già trovato. Per questo motivo – riferisce il Corriere del Mezzogiorno – il super agente portoghese Mendes potrebbe aiutare il Napoli. I rapporti con il patron sono ottimi e quindi potrebbe inserirsi in questa trattativa come intermediario, favorendo il dialogo tra il Napoli e il nuovo agente di Osimhen.

Jorge Mendes intermediario nell’affare Osimhen-Napoli

“Jorge Mendes si sta muovendo per favorire la comunicazione tra tutte le parti in gioco ma la scelta dell’attaccante nigeriano di ridimensionare la Starfactory, che si fa forte di un mandato valido fino al 2021, fa sì che all’orizzonte ci sia la prospettiva delle vie legali”.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI!

The post Affare Osimhen, Jorge Mendes aiuta il Napoli: l’agente fa da intermediario appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento