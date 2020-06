Barista, 50 anni, insospettabile, fermata a Calvairate-Molise. Spacciava per garantirsi le entrate in conseguenza dei problemi economici per il lockdown. Un fenomeno in aumento e che le forze dell’ordine stanno mappando di giorno in giorno

L’articolo Affari con i balordi e dosi di droga: la “riconversione» degli incensurati proviene da Notiziedi.

