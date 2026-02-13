‘Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte’, stasera 13 febbraio: la puntata a tema

venerdì, 13 Febbraio , 26

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Un appuntamento speciale quello di stasera, venerdì 13 febbraio, per ‘Affari Tuoi’ alla vigilia di San Valentino. In diretta dalle 20.35 su Rai 1, andrà in onda ‘Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte’, una puntata di prima serata del game show condotto da Stefano De Martino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.  

Sarà una serata all’insegna dell’amore, delle emozioni e dello spettacolo, che vedrà il Teatro delle Vittorie, con una scenografia a tema per la festa degli innamorati, accogliere numerosi ospiti: Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Federica Nargi e Alessandro Matri, e poi Massimo Ranieri, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Peppe Iodice e Simon & The Stars.  

Non mancheranno le due presenze fisse delle puntate quotidiane: Herbert Ballerina e Martina Miliddi. In gioco una coppia di promessi sposi. Al loro fianco, per supportarli e sostenerli in ogni scelta nel corso della partita, ci saranno familiari e amici, che avranno anche il compito di aprire i pacchi man mano che verranno chiamati. Infine, sarà presente in studio anche il Maestro Pino Perris con la sua orchestra. 

