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Affari Tuoi, puntata record: accetta l’offerta (dopo pochi minuti) e torna a casa con 15 mila euro
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Affari Tuoi, puntata record: accetta l’offerta (dopo pochi minuti) e torna a casa con 15 mila euro

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Destinata a entrare nella storia di Affari Tuoi per la sua rapidità. La puntata andata in onda ieri, domenica 22 marzo, si è distinta come una delle più veloci di sempre: dopo appena 9 pacchi aperti, il concorrente ha deciso di accettare l’offerta del ‘Dottore’ da 15 mila euro, chiudendo la partita alle 21.00, in super anticipo. 

L’inizio era stato promettente, con diverse cifre alte ancora in gioco. Alla prima chiamata, Mauro – concorrente della Toscana – aveva accettato il cambio proposto, lasciando il pacco 8 e prendendo il 17. Tuttavia, il concorrente si è arreso quando dopo l’eminazione di tre pacchi contenenti cifre rosse, è arrivata la prima offerta: 15 mila euro . Una proposta accettata immediatamente e senza esitazioni. “Sono venuto qui per conoscere delle persone, quando mi hanno chiesto cosa faresti dei soldi ho detto una bella pescata e due giorni di vacanza”, ha spiegato Mauro.  

La partita si è conclusa intorno alle 21.00, in modo decisamente atipico. Con ancora 11 pacchi da aprire, Stefano De Martino è stato costretto a proseguire solo per pura formalità, con una simulazione, coinvolgendo comunque il concorrente.  

Mauro ha scelto di aprire il pacco abbandonato in precedenza e conteneva solo 100 euro. Ma anche il pacco successivamente acquisito non si è rivelato fortunato. Nel corso della partita simulata, si prova anche a immaginare la situazione della regione fortunata da chiamare e anhe in quel caso, la scelta di Mauro lo avrebbe condotto in una strada poco fortunata. Un epilogo che ha premiato l’intuinto del concorrente.  

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