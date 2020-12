Affari Tuoi, Viva gli Sposi: Coppia vince 200 mila euro

Esordio con il botto, nel vero senso del termine, per la prima puntata di Affari Tuoi – Viva gli Sposi. Il quiz show di Rai Uno, condotto da Carlo Conti, in formissima dopo aver combattuto e sconfitto il virus, ha debuttato nel giorno di Santo Stefano per la prima puntata delle sette previste dal palinsesto vincendo anche la gara degli ascolti tv. Con l’obbiettivo di unire il gioco a momento di ironia, il celebre format delle reti Rai, ha trovato un nuovo modo di intrattenere il pubblico. Affari Tuoi ogni sera avrà come protagonisti una coppia vicino al matrimonio e, giocando, si spera di ottenere un aiuto importante per poter realizzare i propri sogni. In palio c’è una lista nozze che sfiora un montepremi di 300mila euro. E nella puntata che è andata in onda il 26 dicembre non sono mancante le emozioni.

Affari Tuoi: cambia il format di Rai 1 con degli sposi

La coppia formata da Arianna e Stefano originari di Brindisi, il cui matrimonio è previsto per il prossimo 6 settembre (Covid permettendo), sono arrivati ad Affari Tuoi perché hanno intenzione di comprare casa e, con la vittoria, ambiscono ad acquistare un nido in cui poter vivere felici. E il sogno si realizza quasi subito. In un susseguirsi di colpi di scena, i due vincono la cifra record di 200 mila euro.

E la formula del programma non è cambiata, solo la posta in gioco. Alle battute finali, Arianna e Stefano sono rimasti con solo due pacchi: uno che conteneva il montepremi e l’altro appena 75 mila euro. Prima di ciò, la coppia ha rifiutato un’offerta di 120 mila euro solo per vedere cosa ci fosse nei pacchi rimasti. E per fortuna che hanno rischiato, o altrimenti, non avrebbero portato a casa la lauta cifra (in gettoni d’oro) per arrivare più sereni al grande giorno.

Affari Tuoi: critiche alla non inclusività

Affari Tuoi – Viva gli Sposi ha convinti proprio tutti, eppure poco prima del suo debutto, il programma è stato sommerso da alcune critiche. In molti hanno affermato che lo show di Rai Uno non sia stato abbastanza inclusivo dato che, il bando di concorso, era aperto solo a coppie etero in procinto di sposarsi. Sulla questione è intervenuto sui social lo stesso conduttore, il quale smorzando i toni, afferma che Affari Tuoi è un programma aperto a tutti. Non resta che attendere le prossime puntate.

