“Affitto mio marito”, ed è boom di richieste: l’idea di successo di una coppia inglese

(Foto da Fb Laura Young)

ROMA – Una donna inglese di 38 anni, Laura Young, ha avuto un’idea per guadagnare qualche soldo in più che si rivelata subito vincente: ‘affittare suo marito’. James, 42 anni, è un mago del fai-da-te ed è esperto di pittura, piastrellatura, installazione di cavi tv, insomma un po’ di tutto. La tariffa oraria per questi lavori saltuari è di 40 sterline l’ora (280 per l’intera giornata).

Young ha raccontato che l’idea è nata ascoltando un podcast che parlava di un uomo che si guadagna da vivere assemblando mobili per altre persone. Così ha pubblicato il suo annuncio sui social e voilà le richieste sono piovute, tanto che James ha deciso di lasciare il suo lavoro di magazziniere per dedicarsi a tempo pieno a ‘Rent My Handy Husband’ e ai loro tre figli.

