Affonda un gommone con 100 persone, 5 i morti

AGI – Sono cinque, per il momento, i morti nel naufragio di un gommone che aveva a bordo 100 migranti, soccorsi nel Mediterraneo da Open Arms. Ne da’ notizia la stessa ong. L’imbarcazione, ha spiegato all’AGI Open Arms, si trova in acque internazionali. Nell’area non sono presenti né la guardia costiera libica né quella italiana. “Nello stesso momento in cui interveniamo lì – ha proseguito la ong – abbiamo altre tre segnalazioni in corso. la segnalazione e’ arrivata da Frontex”. L’equipaggio di Open Arms è costituito da 20 membri.

“I nostri soccorritori sono in acqua tentando di recuperare circa 100 persone tra cui bambini e un neonato.

