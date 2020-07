Affondo di Conte sui frugali: “Non è una partita contabile, è in gioco l’Europa”

“Non è una partita contabile la posta in gioco è l’Europa, non solo una pronta ripresa ma la leadership e la competitività dell’Unione europea nel mondo globale”. Al termine dell’incontro con il presidente francese, Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lancia un avvertimento al fronte dei “frugali” alla vigilia del vertice europeo sul Recovery Fund. “Condividiamo con la Francia la necessità di afferare la dimensione politica”, ha sottolineato, “dobbiamo affermare il senso di una risposta europea forte tempestiva, non dobbiamo perdere di vista che l’obiettivo è la ripresa economica e sociale” di tutti Paesi. “La posta in gioco è la competitivita’

