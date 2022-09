Con l’entrata nel vivo della campagna elettorale, i toni tra i partiti si fanno sempre piu’ taglienti. Tra centrodestra e centrosinistra incalza il Terzo Polo, con Carlo Calenda e Matteo Renzi che si propongono ‘attrattivi’ soprattutto per i ‘delusi’ del partito di Silvio Berlusconi, forti di alcuni sondaggi che danno Azione e Italia Viva in vantaggio sugli azzurri. Da Forza Italia l’attacco ai due leader ‘di centro’ arriva da Maurizio Gasparri. Il senatore osserva: “Calenda e Renzi continuano a mentire agli elettori. Chiedono di votare per loro così non governerà il centrodestra. Siccome dopo le elezioni ci vorrà la fiducia del Parlamento a un governo, se non vogliono far governare il centrodestra come faranno una maggioranza? Con il 5% di Calenda e Renzi? La faranno con il PD che avrà attorno al 20% e con i grillini.

“I DEM NON VINCONO DAL 2011 SARÀ UN PATERACCHIO”

“Quindi chi vota Calenda e Renzi sosterrà ancora il PD, maestro – sottolinea Gasparri – nello stare al governo senza vincere le elezioni, come succede dal 2011 ai giorni nostri”.Il parlamentare FI non risparmia critiche al partito di Enrico Letta: “Il PD non ha mai vinto sul campo ed è sempre stato più o meno al governo tranne pause rarissime. Quindi votando Calenda e Renzi che dicono: ‘non vogliamo far governare l’alleanza Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia’ come è nostropieno diritto, si vorrebbe favorire un pateracchio in cui comanderà il Pd e saranno presenti in modo incisivo i grillini. Quindi votare Calenda – conclude Gasparri – vuol dire riportare anche il caos grillino al governo. Non votate questo quarto polo che semina solo confusione”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Affondo di Gasparri a Renzi e Calenda: “Chi li vota appoggia Pd e M5s” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento