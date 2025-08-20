afghanistan,-a-fuoco-un-autobus-che-trasportava-migranti,-78-morti

mercoledì, 20 Agosto , 25

Erano di ritorno dall’Iran. Lo scontro con una autocisterna

Guzara (Provincia di Herat), 20 ago. (askanews) – Sono 78 i morti nell’incendio un un autobus che trasportava migranti di ritorno dall’Iran. Il veicolo si è scontrato con una motocicletta e un’autocisterna, provocando un incendio a Guzara, provincia di Herat nella parte occidentale del paese.Al suolo restano solo rottami di acciaio carbonizzato e gli effetti personali delle vittime. Le forze di sicurezza locali stimano che tra le 17 e le 19 vittime fossero bambini, e ci sarebbe solo un sopravvissuto. “C’era rumore all’interno dell’autobus, la gente gridava e strillava, ma nessuno riusciva a uscire”, ha detto il testimone Akbar Tawakoli all’AFP. Secondo la polizia l’autista dell’autobus andava a una “velocità eccessiva” ed è colpevole di “negligenza”. Si è trattato di uno degli incidenti stradali più mortali degli ultimi anni, secondo l’agenzia di stampa ufficiale Bakhtar.

