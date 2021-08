Afghanistan, gli Usa neutralizzano razzi sull’aeroporto di Kabul

ROMA – A un giorno dal ritiro completo delle proprie truppe dall’Afghanistan, le Forze armate statunitensi fanno sapere di aver intercettato e neutralizzato cinque missili prima che colpissero l’Aeroporto di Kabul. Secondo fonti di stampa internazionale, ancora nessun gruppo armato ha rivendicato l’attacco. I missili sono partiti da un veicolo situato nei pressi del quartiere Khai Khana, nella capitale. Cinque erano diretti verso l’aeroporto, mentre il sesto ha colpito una casa ma stando a quanto riferisce la testata Tolo News, non si registrerebbero feriti.

Quest’ultima rilancia anche le denunce dei “centinaia afghani” che, nonostante siano in possesso dei regolari documenti per l’espatrio, non riuscirebbero ad entrare nell’aeroporto per prendere gli ultimi voli disponibili. Questo avverrebbe mentre “i militari stranieri non li stanno aiutando”. Un testimone a Tolo News ha raccontato: “Nessuno ci aiuta. Il primo giorno siamo andati al gate principale, ma siamo stati costretti a rinunciare, così siamo andati a un altro gate, e poi a un altro”. In conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è tornato a confermare che i militari statunitensi rientreranno come pianificato, ossia entro la giornata di domani. Ieri alla base dell’aeronautica militare di Dover, nel Delaware, assieme alla moglie Jill il capo della Casa bianca ha accolto le salme dei tredici soldati americani rimasti uccisi nell’attacco suicida all’aeroporto di giovedì scorso, rivendicato dal gruppo Stato Islamico-Khorasan (Isis-K).

“Abbiamo perso degli eroi che hanno accettato l’estremo sacrificio per servire i più alti ideali americani e salvando la vita degli altri” ha detto Biden, contro cui però non si placano le polemiche per il ritiro dal Paese in piena crisi. Nel tentativo di spegnere le critiche, un consigliere della Casa bianca ha assicurato che il sostegno agli afghani a rischio che non sono riusciti a salire sui voli umanitari “continuerà anche dopo il 31 agosto”. Quest’oggi sono intanto terminate le operazioni di ritiro delle forze britanniche.

