lunedì, 26 Gennaio , 26

Perché il Minnesota è diventato il centro dello scontro con Trump

(Adnkronos) - Minneapolis non è diventata il centro...

Elon Musk, indagine Ue su X e Grok: sotto esame immagini manipolate a sfondo sessuale

(Adnkronos) - La Commissione Europea lancia una nuova...

Re Carlo scommette su Kate per ricucire il rapporto con Harry

(Adnkronos) - Re Carlo avrebbe chiesto a Kate...

Arte, a Faenza nasce la Galleria Marta, sede dell’archivio Alfonso Leoni

(Adnkronos) - Un assoluto protagonista dell’arte contemporanea, un...
afghanistan,-padre-caporalmaggiore-morto-in-attentato:-“indignati-per-frasi-trump,-uno-sproloquio”
Afghanistan, padre caporalmaggiore morto in attentato: “Indignati per frasi Trump, uno sproloquio”

Afghanistan, padre caporalmaggiore morto in attentato: “Indignati per frasi Trump, uno sproloquio”

DALL'ITALIA E DAL MONDOAfghanistan, padre caporalmaggiore morto in attentato: "Indignati per frasi Trump, uno sproloquio"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Siamo un po’ tutti indignati e dispiaciuti di questo sproloquio del presidente Trump. Dopo la delusione del ritorno dei talebani del 2021, è un’altra ferita. Non me l’aspettavo”. Lo dice all’Adnkronos Angelo Pascazio, papà di Luigi, 25 anni, il caporalmaggiore dell’esercito italiano, di Bitetto, in provincia di Bari, morto nel 2010 in Afghanistan in un attentato esplosivo insieme a un commilitone, a proposito delle frasi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump circa il contributo degli eserciti alleati occidentali impegnati nelle operazioni militari e di peacekeeping nel Paese asiatico.  

“Fino a un certo punto l’ho stimato, non lo nascondo – continua – ma talvolta va fuori dal seminato, come in questa occasione. Un vero sproloquio. Ho apprezzato la reazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono tanti i 53 militari morti in 20 anni”, afferma Pascazio. “Le frasi di Trump lasciano il tempo che trovano”, continua. “Magari si riferiva a qualche generale ma i ragazzi erano tutti in prima linea. Le cose non sono andate come dice lui, ha distorto la verità e la storia”, sottolinea in riferimento alle dichiarazioni del presidente Usa circa il presunto scarso impegno o la minore esposizione dei Paesi alleati.  

“Da quello che carpivo dalle poche telefonate di mio figlio le condizioni operative erano difficili. Luigi credeva in quello che faceva. Era la sua prima missione. Probabilmente i ragazzi andavano formati meglio per affrontare quelle situazioni così pericolose. I nostri caduti meritano soltanto onore”, conclude.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.