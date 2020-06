AGI – Taglie offerte dalla Russia ai talebani perché uccidessero militari americani avrebbero portato alla morte di diversi soldati Usa, messi nel mirino per riscuotere la ricompensa: lo sostiene il Washington Post in un articolo che rilancia lo scoop del New York Times e vi aggiunge l’indicazione che a marzo funzionari della Casa Bianca sarebbero stati informati del programma. Il presidente Donald Trump ha però smentito di esserne stato informato dall’intelligence Usa e ha sollevato dubbi sulla veridicità della notizia in attesa di discuterne con una delegazione ristretta del Congresso. In un tweet ha negato che lui o il suo vice Mike Pence abbiano ricevuto briefing al riguardo spiegando che l’indiscrezione non era ritenuta credibile dai servizi segreti.

L’articolo Afghanistan, Trump sotto attacco per le taglie russe sui militari Usa proviene da Notiziedi.

