afghano-su-parapetto-ponte-spizzichino-a-roma,-relazione-polizia-locale:-“evitato-evento-potenzialmente-tragico”

(Adnkronos) – Quello di questa mattina sul ponte Spizzichino a Roma, è stato “un intervento che, per modalità e tempestività, ha evitato un evento potenzialmente tragico, confermando ancora una volta il ruolo cruciale della prevenzione operativa sul territorio urbano”. É quanto si legge nella relazione, che l’Adnkronos ha potuto visionare, redatta dagli agenti della Polizia di Roma Capitale intervenuti per fermare un uomo, 38enne afghano, che questa mattina, alla loro vista, “si lanciava con un balzo sul parapetto metallico del ponte, arrampicandosi con movimenti rapidi e non coordinati”. Una scena che, “secondo quanto riferito dagli operanti – si legge – si svolgeva in pochi secondi ma con modalità tali da far temere immediatamente il peggio”.

Mentre una giornalista raccontava in diretta, nel telegiornale regionale Rai, le operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex mercati generali di via Ostiense, era stata data la notizia di un tentato suicidio da parte di un 38enne afghano che aveva scavalcato il parapetto del ponte Spizzichino, gridando frasi sconnesse, con l’intento di lanciarsi nel vuoto. Poco dopo il Comando generale della Polizia Locale di Roma Capitale aveva smentito, parlando di un gesto effettuato “presumibilmente per tentare la fuga”. Ma dalla relazione di servizio emerge che il personale intervenuto temeva si trattasse di “un evento potenzialmente tragico”, avendo l’uomo scavalcato il parapetto.

Una volta sul parapetto, scrivono gli agenti della Polizia Locale, l’uomo, senza fissa dimora, “iniziava a pronunciare frasi sconnesse, tra cui ‘Lasciatemi andare, devo andare’, ‘Non toccatemi, ho da fare’, alternandole ad altre espressioni in lingua non comprensibile”. E ancora: “Contestualmente, lo stesso scavalcava la ringhiera metallica, ponendosi a cavalcioni in una posizione di evidente instabilità, con concreto e attuale pericolo di caduta nel vuoto sottostante, stimato in circa 30 metri di altezza sopra i binari ferroviari. La scena, avvenuta in pieno giorno e in un’area ad alta percorrenza – si legge ancora nella relazione – richiamava alla memoria episodi analoghi già verificatisi nella Capitale, dove, negli ultimi anni, diversi interventi delle forze dell’ordine hanno evitato tragedie annunciate su ponti e cavalcavia cittadini, spesso legate a condizioni di marginalità sociale e disagio psichico”.

L’uomo è stato quindi bloccato. “Alla luce del comportamento fortemente agitato, delle frasi sconnesse pronunciate e della posizione di estremo rischio assunta dal 38enne – prosegue la relazione -, gli operanti ritenevano fondatamente che lo stesso potesse porre in essere un gesto anticonservativo. Pertanto, valutata l’urgenza e la gravità della situazione, intervenivano tempestivamente afferrando il soggetto e, non senza difficoltà, riuscivano a ricondurlo in condizioni di sicurezza sulla carreggiata del ponte”. Dagli accertamenti fatti in un secondo momento, é emersa una nota di rintraccio a carico dell’uomo, relativa alla notifica di precedenti atti a cura dei Carabinieri di Rieti. Ultimate tutte le attività, anche relative alla sua posizione sul territorio, il 38enne è stato portato negli uffici dello Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) per la notifica degli atti, “ponendo così fine a un intervento che, per modalità e tempestività, ha evitato un evento potenzialmente tragico, confermando ancora una volta il ruolo cruciale della prevenzione operativa sul territorio urbano”.