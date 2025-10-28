Africa, il cardinale Ambongo: “Tocca alla Gen Z, chiede dignità”

ROMA – In Africa è il momento della “generazione Z”: a sottolinearlo il cardinale Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa, in Repubblica democratica del Congo.Una riflessione, la sua, condivisa durante un incontro parte dell’iniziativa ‘Osare la pace’ organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio all’Auditorium Parco della musica.

“Avete visto come sta emergendo la ‘generazione Z'” ha detto il cardinale Ambongo, facendo riferimento al Madagascar: questo mese, nell’isola manifestazioni e proteste di piazza dei giovani hanno costretto alla fuga il presidente Andry Rajoelina e portato all’intervento dell’esercito e alla creazione di un nuovo governo.Secondo l’arcivescovo di Kinshasa, i giovani del continente sono “connessi, innovativi e pieni di idee”. Il cardinale Ambongo ha aggiunto: “Usano le reti sociali per chiedere dignità e partecipazione alla gestione della cosa pubblica”.Il cardinale Ambongo ricopre anche l’incarico di presidente del Simposio delle Conferenze episcopali di Africa e Madagascar (Secam).

R.D. CONGO, “GLI ACCORDI NON HANNO PORTATO A NULLA”

Gli accordi firmati a Doha e a Washington con la promessa di porre fine al conflitto nell’est della Repubblica democratica del Congo non hanno finora portato a “nulla”: così il cardinale Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa, in un’intervista all’agenzia Dire.Il colloquio si è tenuto a margine di un incontro promosso dalla Comunità di Sant’Egidio all’Auditorium Parco della musica. Il titolo dell’appuntamento: ‘Osare la pace’.Secondo il cardinale Ambongo, “la situazione nell’est del Congo è drammatica per la popolazione di fatto da ormai tre decenni e negli ultimi tempi è divenuta addirittura catastrofica”.L’arcivescovo denuncia: “La popolazione soffre e i giovani si trovano in situazione dolorosa, perché non sanno in che direzione muoversi e si sentono abbandonati, come orfani”.Il cardinale Ambongo menziona gli accordi di Washington, tra i governi del Congo e del Ruanda, e di Doha, tra l’esecutivo di Kinshasa e i ribelli del Mouvement 23 (M23). “Si è parlato tanto di queste intese”, denuncia l’arcivescovo, “ma sul terreno non abbiamo visto nulla”. Secondo il cardinale Ambongo, per ora la sola risposta costruttiva alla crisi è stato il “patto sociale” sottoscritto dai rappresentanti delle Chiese cattolica, protestante ed evangelica. “L’obiettivo”, sottolinea l’arcivescovo, “è vivere meglio, confrontandosi e discutendo, anche con i Paesi vicini”.Le intese di Washington e Doha sono supportate dal Qatar e dagli Stati Uniti, in particolare dal presidente americano Donald Trump.I ribelli dell’M23 hanno occupato a inizio 2025 diverse zone e città del Nord e del Sud Kivu, province congolesi ricche di minerali. Da anni, Kinshasa accusa il Ruanda di sostenere il gruppo armato per controllare l’export di coltan, cobalto, oro e cassiterite.

R.D. CONGO, “I GIOVANI DICONO BASTA SACCHEGGIO”

“In Congo i diplomi rilasciati delle università vengono purtroppo chiamati ‘diplomi della disoccupazione'”: così il cardinale Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa, sulle difficoltà e le sfide da affrontare in un Paese dove oltre il 70 per cento della popolazione ha meno di 24 anni.L’occasione della riflessione del religioso è stata un incontro promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, con il titolo ‘Africa: un continente emergente’.Secondo il cardinale Ambongo, “la maggioranza della gioventù in Congo vive in una condizione di precarietà a causa di una disoccupazione diffusa”. Il cardinale ha denunciato “l’accesso limitato alla sanità e all’istruzione”, sottolineando come nel Paese “il tasso di povertà per giovani supera l’85 per cento”.Rispetto alle responsabilità, l’arcivescovo di Kinshasa ha parlato di “una crisi morale e politica che coinvolge i dirigenti”. Una deriva, questa, che sarebbe connessa al “colonialismo economico” denunciato pochi anni fa da papa Francesco: un fenomeno centrato sul “saccheggio delle risorse minerali” con la connivenza di politici corrotti. La soluzione per i giovani, secondo il cardinale Ambongo, potrà arrivare solo da “una conversione delle coscienze”.

