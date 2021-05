Africa, inaugurato il ponte sullo Zambesi: nuova via per il commercio

ROMA – Riduzione dei costi d’impresa, sostegno al commercio regionale e spinta per l’integrazione africana: queste le prospettive aperte da un ponte sul fiume Zambesi inaugurato in settimana al confine tra Botswana e Zambia.

L’opera è un corridoio infrastrutturale esteso in lunghezza per 923 metri. È costata 259 milioni di dollari, finanziati dai governi locali, dalla Banca africana di sviluppo e dall’Agenzia del Giappone per la cooperazione internazionale.

“Il ponte di Kazungula ridurrà i costi d’impresa” ha detto lunedì il presidente dello Zambia, Edgar Lungu, durante la cerimonia di inaugurazione. “Favorirà il commercio e la competitività, la creazione di lavoro e il turismo con effetti positivi a catena”. Secondo il capo di Stato del Botswana, Mokgweetsi Masisi, l’opera “aprirà strade per un commercio migliore”. In primo piano nel suo discorso l’importanza dei rapporti con lo Zambia, definito un alleato “strategico”.

