Africa Unite, pronto il live streaming per i 40 anni

ROMA – Era il 1981 quando, immediatamente dopo la scomparsa di Bob Marley, il quarantennale cade l’11 maggio, Bunna e Madaski formarono gli Africa Unite, iniziando un percorso che li avrebbe portati ad essere, oggi, il gruppo più longevo e rappresentativo del reggae in Italia. Quarant’anni dopo, gli Africa Unite celebrano, nel giorno dell’anniversario della morte di Marley, il loro anniversario con un live in streaming su Bandcamp, per festeggiare insieme alle persone che in questi anni hanno condiviso con loro la passione per la musica e per il reggae. “Con gli Africa Unite condividiamo un momento infelice con tutto il settore della musica- ha detto Bunna all’agenzia Dire- Alla luce di questa paura forzata, pensato importante dare un segnale, per dire che ci siamo, che abbiamo continuato a lavorare, che eravamo in una fase creativa. Abbiamo pensato fosse utile fare un concerto in streaming, lo abbiamo chiamato ‘In diretta a casa tua’. Se la gente non puo’ venire da noi, siamo noi che andiamo dalla gente. È un po’ un esperimento”. Un monitor di un computer non è una dancehall ma gli Africa Unite cercheranno di essere vicini al loro pubblico come dal palco. Un live virtuale ma diretto. L’unico modo possibile, oggi, per rivivere, in una serata, questi ultimi quarant’anni di storia della musica degli Africa Unite. Durante il live streaming gli Africa Unite presenteranno alcuni dei brani storici del loro repertorio e le nuove versioni dell’album People Pie (1991): “Abbiamo messo un biglietto, per testare l’affetto di chi ci segue e poi perché questa cosa che faremo ha dei costi e in un momento in cui la nostra economia è stata azzerata, abbiamo bisogno del supporto di chi ci segue. Volevamo provare. Inizieremo alle 9, la prima mezz’ora saremo disponibili per rispondere a domande. Poi faremo un concerto”.

Nella prima parte della serata gli Africa Unite dialogheranno con il loro pubblico e risponderanno a domande, curiosità che arriveranno attravers la chat che sara’ attivaper tutti coloro che avranno acquistato il biglietto del live streaming. Questo il link per acquistare i biglietti: https://africauniteofficial.bandcamp.com/merch/Africa-unite-in-dir etta-a-casa-tua

