Ag. Hamsik ‘bacchetta’ il Napoli: “Nessuno ha raccolto la sua eredità, lo hanno fatto partire troppo facilmente. Sul suo ritorno…”

Martin Petras, agente di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del legame profondo tra il suo assistito e il capoluogo partenopeo. Ecco quanto, delle sue dichiarazioni, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Penso che nessuno ha raccolto l’eredità di Marek. Lo hanno fatto partire con troppa facilità secondo me. Al Napoli manca uno come lui in questo momento. Quando Marek torna in Italia torna sempre a Napoli. Se dovesse tornare a giocare in Europa o in Italia sarebbe solo con la maglia del Napoli.

Hamsik, l’agente torna a parlare del legame tra Marek e Napoli

Petras parla anche di Lobotka, lo slovacco che attualmente veste la casacca azzurra ma che non convince come l’illustre connazionale: “Lobotka ha fatto un grande campionato in Spagna all’esordio. Non capisco perché non riesce ad inserirsi in questo Napoli. Lo vedo in difficoltà con il calcio italiano a livello di adattamento”. La chiosa di Petras è sulle intenzioni future dell’ex capitano: “Non so se Marek vorrà ricoprire un ruolo da dirigente. Pensa ancora al calcio e alla Nazionale slovacca”

