Ag. Osimhen: “Speriamo di vederlo in panchina contro la Roma. Rapporto speciale con Gattuso”

Victor sta bene, sta seguendo la sua tabella di marcia per il rientro in campo. Presto tornerà ad allenarsi con il gruppo. Non ci voleva questo stop fisico, ma sono sicuro che una volta rientrato in gruppo riuscirà ad essere più incisivo nelle prossime partite. Il suo rientro? Vediamo come va la giornata di domani, la speranza è quella di vederlo in panchina nel match contro la Roma. Il rapporto con Gattuso è ottimo, devo dire che il tecnico gli è sempre vicino. Victor ha sempre avuto un buon rapporto con i suoi allenatori però con Gattuso esiste un feeling speciale. Il ragazzo era amareggiato al termine di Napoli-Milan, ma ora bisogna focalizzarsi sul prossimo impegno di Europa League. Non c’è tempo per recriminare. Io penso che Osimhen possa segnare più di 20 gol a campionato. Obiettivo stasgionale del Napoli? La squadra deve puntare alla Champions League dell’anno venturo. Questa la chiosa del procuratore.