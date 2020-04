Ag. Pjaca: “È ancora giovane, se torna ai livelli di qualche anno fa può essere utile alla Juve”

Marko Naletelic, agente di mercato che cura gli interessi di Marko Pjaca, ha parlato del futuro dell’attaccante di proprietà della ​Juventus ora in prestito all’Anderlecht nel corso di un’intervista ai microfoni di Tutto Juve. “Il Cagliari a gennaio era interessato ad acquistare Pjaca ma alla fine abbiamo accettato l’offerta dell’Anderlecht. Prima che scoppiasse la pandemia del Covid-19 si stava trovando bene, l’avevo vista in forma. Se c’erano possibilità di rimanere alla Juve? No, hanno… continua a leggere sul sito di riferimento