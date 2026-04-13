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Agea attiva in stand Masaf a Vinitaly lo sportello virtuale

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Roma, 13 apr. (askanews) – In occasione del 58esimo Salone internazionale del vino e dei distillati, Agea ha organizzato per oggi e domani una demo live all’interno del padiglione istituzionale del Masaf: lo Sportello Virtuale. L’obiettivo è quello di favorire un’interazione diretta con i visitatori e rafforzare il posizionamento istituzionale di Agea come soggetto innovatore e vicino alle esigenze dei territori e, quindi, degli agricoltori. Obiettivo è mostrare concretamente il supporto erogato nella gestione dei servizi, nell’accesso alle informazioni e nell’efficientamento dei processi, in linea con i messaggi di semplificazione e competitività richiamati nella narrazione istituzionale.

Lo Sportello Virtuale Agea è già oggi pienamente funzionante, con apertura al pubblico due mattine a settimana. La versione presentata al Vinitaly riproduce lo stesso identico servizio ma è proposta in una versione leggermente adattata per rispondere ai tempi e alle modalità organizzative della manifestazione. Presso lo stand del Masaf, operatori Agea accompagnano l’utenza nella prova dello Sportello Virtuale, facendone sperimentare il funzionamento attraverso incontri brevi e guidati.

Lo sportello virtuale Agea, con focus sul settore vitivinicolo, è attivo oggi e domani nella fascia oraria 9-13. I viticoltori interessati potranno prenotarsi direttamente allo stand Agea su slot di 10 minuti, e partecipare a una chiamata assistita durante la quale potranno confrontarsi con il personale Agea, in presenza e da remoto, sulle proprie esigenze informative od operative. Qualora non fosse possibile fornire una risposta immediata all’utenza, viene attivato un follow-up dedicato che consiste in un secondo contatto entro 48 ore con un riscontro puntuale.

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