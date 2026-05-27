agea:-da-16-ottobre-a-27-maggio-pagamenti-+23,5%-sul-2024-25

Roma, 27 mag. (askanews) – Agea ha erogato dal 16 ottobre 2025 al 27 maggio 2026 un importo pari a 5.115.997 euro rispetto a quanto erogato dal 16 ottobre 2024 al 30 giugno 2025, che ammontava a 4.141.623 euro, registrando quindi un anticipo rispetto all’anno precedente pari al +23,5%. Restano ancora da pagare circa 320 milioni di euro al 30 giugno 2026, cifra che farebbe salire l’importo a 5.435.997522 euro raggiungendo un + 31,3%. Lo comunica in una nota la stessa Agea sottolineando la scelta, su imprinting del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, di dare la massima attenzione è stata rivolta alle esigenze degli agricoltori e degli imprenditori agricoli. Da qui, l’importanza di immettere liquidità nel sistema dell’agricoltura con una tempistica chiara.

Agea, come partner strategico degli agricoltori e degli imprenditori agricoli, ha messo a terra un cronoprogramma estremamente dettagliato per accelerare i pagamenti della PAC e anche per gli aiuti nazionali, assicurando che le aziende non fossero lasciate sole a fronteggiare l’incertezza geopolitica globale.

Da evidenziare anche i 44.878.636,6 euro erogati a favore della gestione del rischio inerente alla campagna assicurativa 2025 per l’intervento SRF01 sulle produzioni vegetali. Un risultato che deve attribuirsi prima di tutto, all’adozione da parte di Agea della nuova tecnologia dell’AMS – Area Monitoring System – estesa a tutti gli interventi a superficie del PSP, che ha permesso di automatizzare il monitoraggio e la verifica delle attività agricole su 60 milioni di appezzamenti in un arco di tempo di 30 giorni in luogo dei 5 mesi del sistema dei controlli in loco.

Inoltre, l’introduzione della domanda unificata ha permesso di semplificare, ottimizzare e velocizzare i controlli incrociati delle superfici in uno stesso formulario integrato, sia per gli aiuti diretti sia per il PSP-SIGC. Agea fin dal 2023 ha garantito controlli incrociati in modalità preventiva, senza considerare che il monitoraggio sulle superfici dichiarate è del 100% e non più, come nel passato, del 5% dei beneficiari, con un vantaggio non solo sulla tempistica dei pagamenti anticipati ma anche come deterrenza su eventuali dichiarazioni poco veritiere.