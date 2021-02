AGI – È una vera e propria bussola che aiuta a comprendere dove è più opportuno destinare le risorse pubbliche in vista del raggiungimento di un determinato Obiettivo. Negli ultimi mesi i ricercatori della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) hanno lavorato a fianco dei tecnici e dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna per creare un modello di valutazione, in termini qualitativi, dei programmi operativi regionali nel contesto della Politica di Coesione in riferimento agli SDGs. È stato analizzato in che modo le politiche regionali e i programmi operativi possano incidere sui diversi Obiettivi definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

I Sustainable Development Goals (SDGs),

L’articolo Agenda 2030 e regioni italiane: ricerca FEEM sui Sustainable Development Goals proviene da Notiziedi.

