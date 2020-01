Agente Pjaca: “Juve? Insieme, abbiamo deciso il futuro di Marko”

​​Marko Pjaca non ha ancora giocato un minuto in questa stagione. Il giocatore, in forza alla ​Juventus, si è ripreso dopo un altro brutto infortunio e nelle ultime settimane è finito nell’elenco dei convocati di Maurizio Sarri, senza però mai scendere in campo. Il destino di Marko Pjaca infatti sembra essere segnato. L’esterno offensivo classe 1995 andrà via dalla Juventus, lo farà per giocare con maggiore continuità. Diversi i club interessati al calciatore che potrebbe rimanere in Serie A…. continua a leggere sul sito di riferimento