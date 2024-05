agenzia-dire,-i-giornalisti-si-uniscono-allo-sciopero-dei-grafici-del-13-maggio-contro-i-licenziamenti

ROMA – L’assemblea delle giornaliste e dei giornalisti dell’agenzia Dire si unisce alla mobilitazione dei grafici e indice uno sciopero per domani, lunedì 13 maggio, in contemporanea con l’astensione dal lavoro decisa dalle colleghe e dai colleghi contro il piano di 7 esuberi annunciato dall’azienda. Ricordiamo che i grafici hanno accettato oltre due anni di contratti di solidarietà per collaborare al risanamento delle finanze aziendali. L’assemblea esprime così piena solidarietà ai grafici e ribadisce l’appello all’azienda a ritirare i licenziamenti che gravano su una realtà redazionale che già soffre le conseguenze dei giornalisti e delle giornaliste licenziate lo scorso 28 dicembre. Cogliamo dunque l’occasione per chiedere all’azienda, inoltre, il loro totale reintegro: in una fase di rilancio così necessaria per la nostra agenzia, riteniamo necessario considerare l’investimento nelle risorse umane assolutamente prioritario.

DOMANI SCIOPERANO I GRAFICI DELL’AGENZIA DIRE

A seguito dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo nel settore grafici dell’agenzia Dire, le Rsa e le sigle sindacali di Slc-Cgil, Fistel Cisl e Uilcom hanno proclamato lo stato di agitazione, approvato dall’assemblea dei dipendenti-grafici con un pacchetto di 5 giorni di sciopero; la prima giornata è stata indetta per lunedì 13 maggio 2024, intero turno di lavoro.

La procedura di licenziamento collettivo è stata intrapresa nonostante le innumerevoli proposte dai sindacati per scongiurare l’apertura della procedura di mobilità, mai prese in considerazione dall’azienda ed a seguito di un periodo di sacrifici da parte del settore durato circa due anni e mezzo e di una interlocuzione costante ma infruttuosa.

“Nel registrare totale chiusura da parte dell’azienda e la precisa volontà di mandare a casa sette dipendenti chiediamo con forza- sottolineano i sindacati e le Rsa- il ritiro della procedura di mobilità, e il ritorno a un tavolo di confronto tra azienda e sindacati. Chiediamo, inoltre, informazioni precise sul reale stato di salute dell’agenzia, anche alla luce delle recenti promozioni e assunzioni effettuate in questi mesi e dopo i diversi licenziamenti avvenuti in agenzia in tempi recenti”.

L’articolo Agenzia Dire, i giornalisti si uniscono allo sciopero dei grafici del 13 maggio contro i licenziamenti proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it