martedì, 28 Ottobre , 25

Siti sessisti, la Polizia Postale: “Donne e minori tra vittime revenge porn, bene norma su Ia”

(Adnkronos) - Immagini 'rubate' o divulgate senza il...

L’Ue ‘allarga’ le maglie della patente B: cosa cambia

(Adnkronos) - Ancora pochi giorni e l'Europa (ma...

Serie A, Lecce-Napoli 0-0 – Diretta

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo. Oggi,...

Dallo stupro subito a 16 anni fino ai debiti del padre, Isabella Rossellini si racconta a Belve

(Adnkronos) - La nomination ai premi Oscar, le...
agganciato-da-macchinario-agricolo,-morto-23enne-nel-mantovano
Agganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel Mantovano

Agganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel Mantovano

DALL'ITALIA E DAL MONDOAgganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel Mantovano
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un giovane di 23 anni è morto oggi martedì 28 ottobre nel primo pomeriggio, mentre lavorava in un campo agricolo nel Mantovano. L’incidente è accaduto poco prima delle 15.30. 

Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava lavorando nei campi di un’azienda agricola di Cavriana, quando sarebbe stato agganciato da un macchinario in movimento, venendo trascinato e rimanendo incastrato tra gli ingranaggi.  

Per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari dell’Areu 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mantova, i carabinieri di Castiglione delle Stiviere e i tecnici dell’Ats competenti per gli infortuni sul lavoro. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.