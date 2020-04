Aggiornamento covid-19, Asl Napoli 2 Nord, analizzati 450 tamponi, “solo” 8 casi positivi

Come comunicato pochi minuti fa dal sindaco del Comune di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, in tutta la Asl Napoli 2 Nord, oggi 14 aprile, sono stati analizzati 450 tamponi, su questo numero di tamponi, 8 sono risultati positivi.

L’aggiornamento arriva durante la consueta diretta facebook serale, il sindaco Della Ragione è uno dei più attivi e trasparenti che cerca di aggiornare i suoi cittadini e non solo. In più cerca sempre di evidenziare e trasmettere i numeri dei tamponi che in alcuni casi gli altri sindaci – non ne conosciamo il motivo – omettono o dimenticano di comunicare.