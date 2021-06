Aggressione al pronto soccorso di Villa Betania di Napoli, distrutti pc e barelle

NAPOLI – Aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania di Napoli dove stamattina sono stati distrutti la barella di una ambulanza, il computer del triage, stampanti e porte scorrevoli. A denunciarlo l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate che ricostruisce l’accaduto sulla propria pagina Facebook. “L’ambulanza 118 del Crispi – si legge – trova una persona a terra a via Pazzigno a San Giovanni a Teduccio in stato soporoso (sospetta assunzione di sostanze stupefacenti), si fermano, lo caricano in ambulanza, ed in tutta tranquillità lo trasportano a Villa Betania. Improvvisamente una volta giunti in pronto soccorso il paziente si alza dalla barella ed incomincia a distruggere tutto quello che ha a portata di mano”.Inoltre, il personale dell’ambulanza è stato oggetto di spintoni e di sputi. Per l’identificazione dell’aggressore è stata allertata la polizia.

