aggressione-alla-premier-danese,-meloni:-“attacco-al-cuore-della-democrazia”.-von-der-leyen:-“atto-contro-valori-europa”

ROMA – “Sono turbata dalla notizia dell’aggressione al Primo Ministro danese Mette Frederiksen. Un intollerabile atto di violenza che rappresenta un attacco al cuore dei valori democratici. Alla collega Mette tutta la mia solidarietà”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

VON DER LEYEN: “ATTO SPREGEVOLE, CONTRO VALORI EUROPA”

“Condanno questo atto spregevole che va contro tutto ciò in cui crediamo e per cui combattiamo in Europa”: così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sull’aggressione subita a Copenhagen dalla prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen. In un messaggio sul social network X, Von der Leyen ha aggiunto: “Ti auguro forza e coraggio, so che ne hai in abbondanza”.

