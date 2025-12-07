domenica, 7 Dicembre , 25

Gp Abu Dhabi oggi, ultima gara del Mondiale di Formula 1 – Diretta

(Adnkronos) - Il Mondiale 2025 di Formula 1...

Donzelli pubblica foto scritta su muro: “‘Spara a Giorgia’ a firma Br, non ci fermeremo”

(Adnkronos) - "'Spara a Giorgia' e firma dell’estremismo...

Benin, sventato tentativo di colpo di stato

(Adnkronos) - Il ministro degli Interni del Benin...

Spray al peperoncino su diverse persone a Heathrow, fermato un uomo

(Adnkronos) - Un uomo è stato fermato con...
aggressioni-con-spray-al-peperoncino-all’aeroporto-heathrow-di-londra
Aggressioni con spray al peperoncino all’aeroporto Heathrow di Londra

Aggressioni con spray al peperoncino all’aeroporto Heathrow di Londra

MondoAggressioni con spray al peperoncino all’aeroporto Heathrow di Londra
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – È stato arrestato un uomo dopo una serie di aggressioni avvenute questa mattina nel parcheggio multipiano del Terminal 3 dell’aeroporto di Heathrow, a Londra, dove diverse persone sono state colpite da spray al peperoncino. L’episodio ha provocato rallentamenti nella viabilità della zona, mentre lo scalo è rimasto operativo.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA

La polizia metropolitana è stata chiamata alle 08:11 a seguito di segnalazioni su aggressioni multiple. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di uomini avrebbe spruzzato lo spray contro alcune persone prima di lasciare la scena. Gli agenti della squadra speciale hanno arrestato un uomo con l’accusa di aggressione e lo hanno portato in custodia. Le ricerche per individuare altri sospettati sono in corso.

L’AEROPORTO RESTA APERTO

Heathrow ha confermato l’intervento delle squadre di emergenza nel parcheggio del Terminal 3 e ha invitato i passeggeri a mettere in conto tempi più lunghi per raggiungere l’aeroporto e verificare eventuali aggiornamenti con la propria compagnia aerea.

SCOTLAND YARD ESCLUDE IL TERRORISMO

Il comandante Peter Stevens ha precisato che l’episodio non è trattato come un atto terroristico. «Capisco le preoccupazioni del pubblico, ma in questa fase riteniamo che l’incidente abbia coinvolto persone che si conoscevano, con una discussione degenerata», ha dichiarato. Diverse persone sono rimaste ferite, ma non è stato specificato il numero né la gravità.

PRESIDIO RAFFORZATO

La polizia ha annunciato che la propria presenza nell’area dell’aeroporto sarà rafforzata per tutta la mattinata, per garantire la sicurezza e consentire la prosecuzione delle indagini.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.