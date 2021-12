Agguato di camorra davanti un bar a Napoli, ferito un 53enne

NAPOLI – Questa mattina in via Caio Duilio, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, una persona è stata ferita da colpi d’arma da fuoco. Si trovava davanti a un bar. L’uomo, un 53enne napoletano ritenuto affiliato a un clan camorristico, è stato trasportato all’ospedale San Paolo. È stato colpito alle gambe e al volto, ma è ancora in vita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Bagnoli.

